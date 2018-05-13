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Denktaş: Başkent'te seçimi kazanacağız, adayımıza güveniyoruz

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"Çok seçimler gördüm geçirdim. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki eğer birinci adımda siz kendi adayınıza ve onun başaracaklarına, yürekten inanıyorsanız artık gerisi kolaydır. Sonrasında yapılacak şey bellidir. Sokağa çıkarsınız ve o seçimi kazanırsınız”
Denktaş: Başkent'te seçimi kazanacağız, adayımıza güveniyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, başkentte belediye başkanlığı seçimini kazanacaklarını söyledi. 


DP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, dün DP’nin Lefkoşa ilçe binasında onuruna verilen tanıtım etkinliğine katıldı ve DP’lilerle bir araya geldi.

Tanıtım etkinliğine DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Girne Milletvekili Dr. Koral Çağman, eski milletvekili ve bakanlardan Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.


DENKTAŞ: “ADAYIMIZA GÜVENİYORUZ”
Bu arada DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gencay Eroğlu’na güveninin tam olduğunu belirterek, “Sokağa çıkıp, bu seçimi kazanacağız” dedi.

DP Lefkoşa İlçe binasındaki etkinlikte konuşan Denktaş, “Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Çok seçimler gördüm geçirdim. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki eğer birinci adımda siz kendi adayınıza ve onun başaracaklarına, yürekten inanıyorsanız artık gerisi kolaydır. Sonrasında yapılacak şey bellidir. Sokağa çıkarsınız ve o seçimi kazanırsınız” dedi.


GENCAY EROĞLU VE MÜGE DENKTAŞ AÇIK PAZARI GEZDİ
Öte yandan Gencay Eroğlu ve Müge Denktaş’ın da aralarında olduğu bir grup DP’li kadın bugün Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan açık pazarı gezdi, annelere karanfil takdim ederek Anneler Günlerini kutladı. 

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