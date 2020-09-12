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Denktaş: Kontrollü bir çatışma olabilir

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Denktaş, Doğu Akdeniz’de güç gösterisi olduğunu, hiçbir uluslararası gücün Türkiye’nin içerisinde bulunacağı bir savaşı istemeyeceğini ifade etti
Denktaş: Kontrollü bir çatışma olabilir

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz’de güç gösterisi olduğunu, hiçbir uluslararası gücün Türkiye’nin içerisinde bulunacağı bir savaşı istemeyeceğini ifade ederek, “Belki içerisinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da bulunacağı kontrollü bir çatışma olabilir. Sonrasında ise bir görüşme süreciyle bu iş sonuçlanır” dedi.

Kıbrıs TV’de Sabah Sabah programına konuk olan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Buradan Emmanuel Macron’a sormak istiyorum. Fransa’nın evlatlarını can almaya, can vermeye buraya yollayacak mısın? Yoksa bu işin tatlılıkla bitmesi için her tarafa eşit mi olacaksın? Buradaki kışkırtmadan ne elde edecekse o da ayrı bir durumdur. Sorumlu bir devlete düşen, dostane bir çözüm aramaktır” dedi.

Denktaş, seçim sürecinin güzel gittiğini ifade ederek, “Gizli ve sessiz bir güç etrafımda toplanmış durumda. Alternatif olarak insanlar beni gördü ve yapılan yanlışlardan usandılar. Önümüzdeki 30 günü de çalışarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ülkede müthiş bir organizasyonsuzluk ve beceriksizlik olduğu görüşünü dile getiren Denktaş, “Esasen korkutan budur. İnsanlar güven sağlayamıyor. Koyuyorlar karantinaya insanları ve orada unutuyorlar. Karantinası bitmiş olan insanlar test yaptırıyor ancak sonuçlarına ulaşamıyor. Böyle olunca da insanların psikolojileri bozuluyor.”dedi.

“DEVLET YÖNETİMİ TECRÜBE İSTER”

Denktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakanlık hekim eksikliği var diyor. Bunun çözümü de vardır. Özel hastanelerde ve serbest olarak çalışan doktorlarımız vardır. Bu insanlara da çağrı yapın, gelin arkadaşlar siz de çalışın ve bu işin üstünden birlikte gelelim deyin. Bu pratikte çözüm üretebilme ve devlet yöntemini bilmekle alakalıdır. Sağlık konusunda düşünceleri almak önemlidir ancak bu basın aracılığıyla olmamalıdır. Kapalı kapılar ardında yapılmalıdır. Doğru bir şeyin yapılması ülkenin menfaatinedir.”

Kendisinin uzun süre seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylediğini, gelinen aşamada ertelenmeden olsun bitsin noktasında bulunulduğunu ifade eden Denktaş, “Çok anormal bir şey olursa yapacak bir şey olmaz. Bu sefer 45 günlük erteleme olur. Ertelensin diye şimdi yapılan konuşmaların ardında Akıncı oradan gitsin ve onun yerine istediğimiz biri gelsin olursa ben Serdar Denktaş olarak bu oyunu bozmanın yolunu bulurum. Ama gördüğüm böyle bir şey olursa bunun altında yatan gerekçenin sağlık olmadığıdır” dedi.

“OKULLARDA HER ŞEYİMİZ EKSİK”

Okullar konusuna da değinen Serdar Denktaş şöyle konuştu:

“Okulları açacaksak yüz yüze eğitime hazır mıyız? Yok online eğitim yapacaksak çocukların bilgisayar ihtiyaçları giderildi mi? Öğretmenlerimiz bu eğitime hazır mı? Bunların hepsi şu anda eksik.”

 
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