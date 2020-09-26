  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Denktaş’tan Belediye Emekçileri Sendikası’na Ziyaret

» »
Denktaş: “Cumhurbaşkanlığı’ndaki özel temsilcilerden biri yerel yönetimlerden sorumlu olacak”Yalınkaya: “Yeni Erenköy Belediyesindeki krizin aşılmasında denktaş’ın rolü büyük”
Denktaş’tan Belediye Emekçileri Sendikası’na Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı makamında oluşturacakları Özel Temsilcilerden birinin de yerel yönetimlerden sorumlu olacağını söyledi.

Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti ve seçim vizyonunu anlattı.

_13a9792.jpg

Burada yaptığı konuşmada geçmiş süreçte tüm zorluklara ve kesintilere rağmen halkın yanında olan tüm belediye emekçilerine teşekkür eden Denktaş, verilen mücadelenin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Denktaş, BES üyeleri ile bir çok kez bir araya geldiklerini, kimi zaman atışarak, kimi zaman batmış bir belediyeyi ayağa kaldırmak için birlikte uğraş vererek ortak uzlaşılarla bir yere geldiklerini söyledi ve bu durumun gelecek dönemde de aynı şekilde devam edeceğini ifade etti.

Daha önce bir çok kez dile getirdiği gibi Cumhurbaşkanlığında danışmanlık yerine özel temsilci atamalarının yapılacağını, bu temsilcilerden birinin de yerel yönetimlerden sorumlu olacağını kaydeden Denktaş, yaşanan sıkıntılar ile ilgili birebir temaslar kurup ortak paydalar oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.

Özel Temsilcilerin mümkünse sorun ortaya çıkmadan tespitler yapıp sorunun başlangıç aşamasında çalışmalar yapacağına değinen Denktaş, bunun rol kapma ile değil istişare ile hükümetler nezdinde girişimler yaparak çözüleceğini söyledi.

 

“OLMAYACAK VAADLERİN PEŞİNDE OLMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanının yetkisi ve sorumluluğu olmamasına karşın özellikle sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ettiğinde etkisinin yüksek olacağını vurgulayan Denktaş, bunu sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Denktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönem, olmayacak vaatlerin peşinde koşarak değil, yapılabilecek olanları anlatarak adaylığımı anlatmaya çalışıyorum. Gelecek dönemde de inşallah ortaya koyduklarımızın gerçekleştiğini göreceksiniz”

Seçimin partiler seçimi olmadığına vurgu yapan Denktaş, adayın geçmişi, bilgisi, dış siyasette neleri yapabileceği ile ilgili karar verilmesi gerektiğini söyledi.

YALINKAYA

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da seçim sürecinde Belediye emekçilerini ziyaret eden ilk aday olduğu için Denktaş’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı makamını, Kıbrıs Türkünün sözcüsü olarak gördüklerini söyleyen Yalınkaya, bu makama talip olan Denktaş’a seçim yarışında başarılar diledi.

_13a9774.jpg

Denktaş’ı Maliye Bakanı olduğu dönemde belediyeler ile ilgili yaşanan krizlerde kapısını çaldıkları ve çözüm ürettikleri bir kişi olarak bildiklerini kaydeden Yalınkaya, geçmiş dönemde Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan krizin aşılmasında Denktaş’ın büyük bir rolü olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde bu ülkede bir çözüm olmasını arzu ettiklerini ifade eden Yalınkaya, çocuklarımızın da bu sorunu yaşayarak büyümesini istemediklerini dile getirdi.

Denktaş’ın bu konuda hiçbir şekilde geri duracağını düşünmediğini belirten Yalınkaya, Annan Planı döneminde ortaya koyduğu katkıların çok önemli olduğunu ve Kıbrıs Türk halkı için uğraş verdiğini söyledi.

_13a9782.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Temin Projesi’ndeki onarım çalışmasının bitiş tarihi hava şartları nedeniyle ertelendi26 Eylül 2020 Cumartesi 09:03
  • AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktör olumlu karşıladı25 Eylül 2020 Cuma 20:57
  • Bakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi25 Eylül 2020 Cuma 19:23
  • Bakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi25 Eylül 2020 Cuma 19:22
  • Tatar’dan 4 milyonluk müjde25 Eylül 2020 Cuma 18:49
  • Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme25 Eylül 2020 Cuma 18:41
  • Tatar'dan iskeleye ziyaret25 Eylül 2020 Cuma 18:25
  • Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne “Tıbbi Alet” Bağışında Bulundu25 Eylül 2020 Cuma 17:45
  • Sibel Tatar bugün Halk Vakfı Yaşam Sitesi'ni ziyaret etti25 Eylül 2020 Cuma 17:30
  • TV 2020'de canlı yayında yağmur duası okundu25 Eylül 2020 Cuma 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti