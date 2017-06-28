Detay'ın manşetinde bugün ne var?

28.06.2017 tarihli manşet şöyle;

GÖZLER CRANS-MONATANA’DA

YENİDEN BAŞLIYOR

Kıbrıs Konferansı, bugün, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yeniden toplanıyor. BM Genel Sekreteri’nin 4 Haziran açıklaması çerçevesinde gerçekleşecek konferans yerel saatle 10.00’da başlayacak. Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılacağı konferansta, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili yürütülen müzakerelerde uzlaşılamayan bütün konular da ele alınacak.

DİNİ LİDERLERDEN DESTEK

Crans-Montana’da bugün başlayacak müzakereler nedeniyle yayımlanan açıklamada, Ada’daki 5 dini temsilcinin “Crans-Montana’dan çıkacak başarılı bir sonucun, kabul edilemez statükoyu sona erdirmesi, adadaki toplumların birbirlerinin insan hakları, temel hakları ve farklı kimliklerine saygıyı sağlaması” için dua ettiği ifade edildi.

TALAT: “BAŞARI BEKLİYORUM”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs müzakere tarihinde yeni bir aşamaya daha ulaşıldığını, Annan Planı referandumunda kaçırılan “tarihi imkandan” bu yana yaşanan en önemli fırsatın, Crans-Montana konferansı olacağını vurguladı. Talat, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Crans-Montana’dan başarı beklediğini açıkladı.