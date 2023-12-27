Detroit Pistons'tan üst üste 27 mağlubiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde Detroit Pistons, konuk ettiği Brooklyn Nets'e 118-112 yenilerek normal sezonda üst üste 27 mağlubiyet alan ilk takım oldu.

NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Nets, Pistons'ı 6 sayı farkla geçerek galibiyet ve mağlubiyet sayısını 15'e eşitledi.

Nets'te Cameron Johnson 24, Mikal Bridges 21, Cam Thomas 17 sayıyla takımın skor yükünü çekti. Nic Claxton ile Day'Ron Sharpe ise 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yaptı.

Mağlubiyet rekorunun yeni sahibi Pistons'ta Cade Cunningham 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Bojan Bogdanovic 23 sayı, Alec Burks 15 sayı ve 5 ribaunt, Jalen Duren 12 sayı ve 15 ribauntla mücadele etti.

NBA'de önceki sezon içi kaybetme rekoru, 26 karşılaşmayla 2010-11 sezonunda Cleveland Cavaliers'a ve 2013-14'te Philadelphia 76ers'a aitti.