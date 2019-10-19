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Devlet katkısı alan 4 Gazete eyleme hazırlanıyor, ülkede 21 günlük gazete yayımlanıyor

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Devlet katkısı alan 4 Gazete eyleme hazırlanıyor
Devlet katkısı alan 4 Gazete eyleme hazırlanıyor, ülkede 21 günlük gazete yayımlanıyor

Geleneksel Medya Destek Komitesi, hükümetin önümüzdeki hafta ‘medyaya destek programıyla ilgili’ somut adım atmaması durumunda ortaya bir eylem planı koyacağını bildirdi.

Geleneksel Medya Destek Komitesi, hükümetin taleplerine karşılık vermemesi nedeniyle bir dizi eylem başlatma kararı aldı. Basında örgütlü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Devrimci Genel İş Sendikası (DEV-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile orak hareket eden komite, önümüzdeki hafta başında somut bir adım atılmaması halinde eylem planı uygulamaya koyacak.

Komite, yazılı açıklama yaparak hükümete sorduğu; “Medyaya destek olacak mı olmayacak mı?” sorusuna cevap alamadığını belirterek, gerektiğinden fazla beklendiğini, artık eyleme geçme zamanının geldiğini bildirdi.

87131.jpgGeleneksel Medya Destek Komitesi, yaptığı toplantıda son durumu değerlendirdi ve hükümetin konuya duyarsızlığının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Sürekli olarak komitelere havale edilen ancak bir sonuca varılmayan destek konusunda hükümetin artık daha net bir karar almasını isteyen komite, ortadaki isteksizlik ve oyalamaya karşı bir dizi eylem yapma kararı aldı.

Hükümetin konuyu yeniden masaya yatıracağı bilgisini aldıklarını belirten komite üyeleri, bu bilgiye “iyi niyetle” bakmak istediklerini ancak artık bekletilmekten bıktıklarını ve önümüzdeki hafta eylemlerini başlatmak istediklerini vurguladı.

Özgürgün Hükümeti döneminde başlayan ve Erhürman Hükümeti’nin ilk döneminde uygulanan programın bir sosyal devlet projesi olarak ortaya çıktığını anımsatan komite, UBP-HP Hükümeti’nin  bunu devam ettirip ettirmeyeceğine karar vermesini istedi.

Kapsamlı ve kolektif bir çalışmayla kriterleri yazılmış, bütçesi belirlenmiş, ödeneği ayrılmış, tüm basın kuruluşlarına ölçütler içerisinde fırsat eşitliği yaratılmış projenin ne amaçla verilmek istenmediğini soran komite, daha fazla bekletilmek istemediklerini vurguladı.

Geleneksel medya organlarının çeşitli nedenlerden kaynaklanan bir haksız rekabet ile karşı karşıya olduklarını belirten komite üyeleri, alınacak katkının “geleneksel medya emekçileri, sarı basın kartı sahibi gazetecilere” bir katkı amaçlı, onları bir nebze rahatlatmak için olduğunu yineledi.

Geleneksel Medya Destek Komitesi, hükümetin taleplerine karşılık vermemesi nedeniyle bir dizi eylem başlatma kararı aldı. Basında örgütlü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Devrimci Genel İş Sendikası (DEV-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile orak hareket eden komite, önümüzdeki hafta başında somut bir adım atılmaması halinde eylem planı uygulamaya koyacak.

Komite, yazılı açıklama yaparak hükümete sorduğu; “Medyaya destek olacak mı olmayacak mı?” sorusuna cevap alamadığını belirterek, gerektiğinden fazla beklendiğini, artık eyleme geçme zamanının geldiğini bildirdi.

Geleneksel Medya Destek Komitesi, yaptığı toplantıda son durumu değerlendirdi ve hükümetin konuya duyarsızlığının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Sürekli olarak komitelere havale edilen ancak bir sonuca varılmayan destek konusunda hükümetin artık daha net bir karar almasını isteyen komite, ortadaki isteksizlik ve oyalamaya karşı bir dizi eylem yapma kararı aldı.

Hükümetin konuyu yeniden masaya yatıracağı bilgisini aldıklarını belirten komite üyeleri, bu bilgiye “iyi niyetle” bakmak istediklerini ancak artık bekletilmekten bıktıklarını ve önümüzdeki hafta eylemlerini başlatmak istediklerini vurguladı.

Özgürgün Hükümeti döneminde başlayan ve Erhürman Hükümeti’nin ilk döneminde uygulanan programın bir sosyal devlet projesi olarak ortaya çıktığını anımsatan komite, UBP-HP Hükümeti’nin  bunu devam ettirip ettirmeyeceğine karar vermesini istedi.

Kapsamlı ve kolektif bir çalışmayla kriterleri yazılmış, bütçesi belirlenmiş, ödeneği ayrılmış, tüm basın kuruluşlarına ölçütler içerisinde fırsat eşitliği yaratılmış projenin ne amaçla verilmek istenmediğini soran komite, daha fazla bekletilmek istemediklerini vurguladı.

Geleneksel medya organlarının çeşitli nedenlerden kaynaklanan bir haksız rekabet ile karşı karşıya olduklarını belirten komite üyeleri, alınacak katkının “geleneksel medya emekçileri, sarı basın kartı sahibi gazetecilere” bir katkı amaçlı, onları bir nebze rahatlatmak için olduğunu yineledi.

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