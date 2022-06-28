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Dijital giysi mağazası açılıyor

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Meta; Facebook, Instagram ve Messenger kullanıcılarının avatarları için dijital giysiler satın alabilecekleri bir metaverse mağazası açmaya karar verdi.
Dijital giysi mağazası açılıyor

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse için sanal bir mağaza açacağını duyurdu. Zuckerberg, sanal mağazada yer alacak markaların yakında daha da artacağını belirtti.

Dijital giysi satacak

Yeni mağaza ile birlikte; Facebook, Instagram ve Messenger kullanıcıları avatarları için dijital giysiler satın alabilecek.

Meta, mağazanın yakında açılacağını söylüyor, ancak kullanıcıların mağazaya nasıl erişeceklerine dair herhangi bir bilgi yok.

Öte yandan Meta, lüks giyim markalarıyla anlaşmalar yaparak mağazadaki ürün çeşitliliğini artırmak istiyor.

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