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Dikkat! 6 Saatlik Elektrik Kesintisi

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KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’ne bağlı köylerde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! 6 Saatlik Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Mağusa Bölge Amirliği’ne bağlı bazı köylere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında şu bölgelerde kesinti yapılacak;

“Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol Ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü.”

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