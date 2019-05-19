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Dikkat! Elektrik kesintisi!

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Dikkat! Elektrik kesintisi!
Dikkat! Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Ilgaz, Şarap Fabrikası ve bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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