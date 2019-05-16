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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. K.T. Elektrik Kurumu Girne amirliğinden verilen bilgiye göre, ağaç aktarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Karakum Lemar arkası ve Kaki İş Hanı bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle ise, 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Esentepe Polis Karakolu bölgesi, okullar ve Esentepe Köyü’nün üst (güney) bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak. Bugün Güzelyurt’ta yapılacak çalışmalardan ötürü bazı bölgelere de elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Tamer Özdaş Yapı Market ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte ynadan, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Güzelyurt Lemar arkası Doğuş Tüm Sitesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu ve çevresi, Alas II Sitesi ve çevresi, Akçay – Güzelyurt Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Yukarı Bostancı Sınır Kapısı’nın elektrik enerjisi kesik olacak

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