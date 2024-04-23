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Dikkat... İskele'de elektrik kesintisi yapılacak...

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KIB-TEK İskele'de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat... İskele'de elektrik kesintisi yapılacak...

KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

24 Nisan 2024 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Grand Sapphire Resort Hotel Casino ve Ceasar Resort (Dumika) bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 

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