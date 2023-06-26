Milli Eğitim Bakanlığı ile Karakuş Gıda Ltd. arasında, Dikmen İlkokulu’na 6 yeni sınıf yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Karakuş Gıda Ltd. Direktörü Abdullah Karakuş imza koydu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde Abdullah Karakuş ve eşinin eğitime katkı konulması adına çok önemli bir özveride bulunduğuna işaret ederek, imzalanan protokol ile Dikmen İlkokulu’na 6 yeni sınıf kazandıracağını söyledi.

Yetiştiği topraklarda kendi halkı, kendi çocukları ve geleceği için fedakarlık yapan insanlar olduğu sürece Kıbrıs Türk halkının daha mutlu ve kenetlenmiş bir şekilde yaşayacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, böylesi vatansever insanların her geçen gün çoğaldığını görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Başlattıkları kampanyanın devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, eğitime katkı koydukları için Karakuş ailesine, öğrenci ve öğretmenler adına teşekkür etti.

Karakuş Gıda Ltd. Direktörü Abdullah Karakuş ise kurdukları aile şirketiyle gıda sektöründe hizmet verdikleri ve merkezlerinin Dikmen’de bulunduğunu belirterek bölgenin ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını ve topluma teşekkür etmek amacıyla böylesi bir karar aldıklarını söyledi.

Karakuş, yeni binaları önümüzdeki eğitim yılına yetiştirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.