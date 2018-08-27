  • BIST 90.372
  • Altın 237,931
  • Dolar 6,1392
  • Euro 7,1266
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

'Dillirga Türk köylerinin imara açılması kabul edilemez'

» »
Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ ve Alevkaya Halkı, Dillirga Türk köylerinin” imara ve yatırımlara açılmasını gündeme getirdiklerini ileri sürerek, bunun kabul edilmez olduğunu kaydetti
'Dillirga Türk köylerinin imara açılması kabul edilemez'

Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı” imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, eski adı “Goççina” olan Erenköy’ün, 1964' den sonra Rum saldırıları sonucunda Erenköy'e sığınmak zorunda kalan Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köylülerinden oluştuğu; bu birliktelikten bugün gurur olan "Erenköy Destanı"nın yazıldığı ifade edildi.

“Uzun zamandan beridir köyümüz olan Erenköy’ü ortada bir piyonmuş gibi bırakmayı tercih eden siyasiler, kendilerine bir şov noktası yaratarak kendilerine fırsatlar yaratma peşine düşerken, bazı hayalperestler de bu fırsatlardan yararlanarak uzun zamandan beri dillendirilmeye çalışılan ve son günlerde dayıtılır bir baskıyla Erenköy ile ilgili planlar projeler üretilmekte bu köylerin esas sahipleri bu planlardan uzak tutulmaktadır” denilen açıklamada, şunlar dendi:
 

“Bugün bazı fırsatçılar çeşitli medya ve sosyal iletişim araçları ile gündem oluşturarak bu Dillirga Türk köylerinin imara ve yatırımlara açılması maksadıyla “Erenköy Mücahitler Derneği” tarafından projeler üretildiği ve bu yetmezmiş gibi Sabahattin İsmail’in 8 Ağustos 2018' de aynı görüşü destekleyen yazısından sonra bu projelerini gündeme getirmek istedikleri anlaşılmıştır. Bu kabul edilir bir durum değildir.
1964'den beri bir arada yaşayan bu insanları dışlayarak hiçbir özel ya da tüzel kurum ve şahıs proje üretemesi aynı zamanda da bu yönde karar alınması söz konusu olamaz.”

Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı”nın açıklamasında, “Bu köylerin mülklerinin sahibi olarak bizlerden görüş ve onay alınmadan hiçbir plan proje kabul edilemez. Haklarımızı korumak ve mücadele etmek hedefiyle Erenköy yerleşkesi ve Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köylerinin tek söz sahibi, sahipleri olacaktır” denildi. 
 

“BUGÜNDEN İTİBAREN ERENKÖYLÜLER HAKLARINI ELİNDE TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİR”
 

Yenierenköy'de yaşayan halkın tercihlerini dikkate alarak, refahını bozmadan, gelişimine katkıda bulunularak birlik beraberlik içinde mücadeleyi sürdürmeyi amaçladıkları belirtilen “Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı”nın açıklamasında, şunlar da ifade edildi: 
 

“Bunun yanında her yıl düzenlenen "8 Ağustos Anma Törenleri"nin Erenköylüler Devletle birlikte organizasyonda yer alması gerekirken Erenköy Mücahitler Derneği, Erenköy ve şehitleri adına, sözcü ve organizatör görülmüş, en büyük söz sahibi yapılmıştır. Bu doğru bir uygulama değildir. Ne de kabul edilir bir durumdur. Bu anlayışı düzeltmek için bugünden itibaren Erenköylüler haklarını elinde tutmak için harekete geçmiştir. 
 

Hatırlatırız ki Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köyleri sahipsiz değildir. Hala sahipleri yaşıyor. Özellikle Türk toprağında kalan Erenköy üzerinden yapılan planlar kabul edilir değildir. Bu böyle bilinmeli.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Maronitlerin Dönüşü Neden Gecikiyor26 Ağustos 2018 Pazar 17:33
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu “Kriz Komitesi” oluşturulmasını istedi26 Ağustos 2018 Pazar 17:10
  • Yusuf Hüdan’dan üzen veda26 Ağustos 2018 Pazar 15:51
  • Tatar'dan hükümete çağrı26 Ağustos 2018 Pazar 15:44
  • Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şube amirliği eski kthy binasına taşınıyor26 Ağustos 2018 Pazar 15:40
  • LTB paylaşım mutfağı’nda “Sağlıklı Paylaşım”…26 Ağustos 2018 Pazar 14:48
  • “Sınırlar Ötesi Şarkılar”26 Ağustos 2018 Pazar 14:08
  • Rum Tarafı uzlaşma yerine düşmanlığı tercih ediyor26 Ağustos 2018 Pazar 14:06
  • Niyazi Kızılyürek’ten iki kitap daha26 Ağustos 2018 Pazar 14:04
  • Garibana iki yol sunuyorlar, ya tımarhane ya da göç yolları26 Ağustos 2018 Pazar 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti