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Dizdarlı: Pilli’nin Hekimlerin Ana Örgütüne Küsme Lüksü Yoktur

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Dizdarlı'dan Pilli’ye: "En son sitem edecek kişi siz olmalısınız" paylaşımı.
Dizdarlı: Pilli’nin Hekimlerin Ana Örgütüne Küsme Lüksü Yoktur

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Tabipler Birliği beni üzüyor açıklaması üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak Bakan Pilli’yi eleştirdi. Dizdarlı “Ne sizin hekimlerin ana örgütüne ne de onların size küsme luksü yoktur. Bu nedenle hemen bu gün beyaz bir sayfa açmanız gerekmektedir. Tabipler Birliğini makamınıza çağırıp, ifadenizin aslinda işbirliği çağrı amaçlı oldugunu anlatmaniz lazımdır. Ve tabii ki bu işbirliği lafta kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İşte Dizdarlı’nın paylaşımı…

”SAYIN ALİ PİLLİ
Sayın Bakan,
Bilin ki bu ülkede, Tabipler Birliği Başkanı’na en son küsecek en son sitem edecek insan siz olmalısınız .

Tabipler Birligi bu toplumun en güzide sivil toplum örgütlerinden biridir. Mesleki sorunlar, sağlık politikaları yanında doğal olarak ” toplumsal muhalefet” görevini de sürdürmekle yükümlüdür. Aksi halde bir sivil örgüt olma özelliğini kaybeder.

Covid -19 süreci boyunca Kıbrıs Tuŕk Tabipleri Birliği bunu yapmaya çalıstı. Bazı arkadaslarimiza göre ki bende bunlara dahilim oldukça başarılı bir dönem geçirilirken bazı arkadaşlarımız özellikle toplumsal muhalefet görevini geri planda tuttuklarina ,size karsı yumuşak gittiklerine dair elestirilerde bulundular.

Doğal olarak bunlar hekim camiasi icerisindeki tartışmalardı. Cok az dışarı sızdı. Zira, her hekim, herseyin hesabının genel kurulda sorulup verileceginin bilincindedir.

Yazıyı uzatmak istemiyorum .

Ne sizin hekimlerin ana örgütüne ne de onların size küsme luksü yoktur. Bu nedenle hemen bu gün beyaz bir sayfa açmanız gerekmektedir. Tabipler Birliğini makamınıza çağırıp, ifadenizin aslinda işbirliği çağrı amaçlı oldugunu anlatmaniz lazımdır. Ve tabii ki bu işbirliği lafta kalmamalıdır.

Son bir not: Özlem Gürkut tabiplerin seçilmis başkanıdır. Ama tek başına karar almaz. Kıbrıs Turk Tabipleri Birliği’nin yönetimi ve konseyi vardır. Birliğin tüm politikalarını burada belirler. Yani sizi şu anda eleştiren sadece bir kişi değil,tüm hekim camiasının seçilmis gurubudur. Bilginizde olsun…

Kolay gelsin.

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