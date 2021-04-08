Doğa katliamına tepki

Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yenierenköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Paylaşım şu şekilde:

Burası; Dipkarpaz, Y.Erenköy Arasına( Yeni Erenköy Belediyesi) Tarafından Dökülen Çöpler.

Peki, Burada Doğa Katliamı Yapılmıyor mu?

Burada Su Havzaları, Kuş Yuvaları, Turizm Tesisleri, Oksijen Sağlayan Ağaçlar v.s Yok mu?

Sana Dokununca Çevre Katliami, Bana Dokununca Her şey Normal!

Yok Böyle Bir Zihniyet! AZ SAMİMİ OLUN!

Ben Dipkarpaz'da Yaşayan Biri Olarak, Bunu Asla Kabul Etmiyorum Arkadaş.

Not: Eski Limanda Yapılan Saçma İşlerde Katliamdır, Doğayı Bu Hale Sokarak Bitirmek de Katliamdır.

Lütfen, Kimse Başka Yerlere Çekmesin!