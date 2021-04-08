  • BIST 1.418
  • Altın 457,422
  • Dolar 8,1516
  • Euro 9,6768
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Doğa katliamına tepki

» »
Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yenierenköy Belediyesi'ne tepki gösterdi
Doğa katliamına tepki

Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yenierenköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Paylaşım şu şekilde:

Burası; Dipkarpaz, Y.Erenköy Arasına( Yeni Erenköy Belediyesi) Tarafından Dökülen Çöpler.

Peki, Burada Doğa Katliamı Yapılmıyor mu?

Burada Su Havzaları, Kuş Yuvaları, Turizm Tesisleri, Oksijen Sağlayan Ağaçlar v.s Yok mu?

Sana Dokununca Çevre Katliami, Bana Dokununca Her şey Normal!

Yok Böyle Bir Zihniyet! AZ SAMİMİ OLUN!

Ben Dipkarpaz'da Yaşayan Biri Olarak, Bunu Asla Kabul Etmiyorum Arkadaş.

Not: Eski Limanda Yapılan Saçma İşlerde Katliamdır, Doğayı Bu Hale Sokarak Bitirmek de Katliamdır.

Lütfen, Kimse Başka Yerlere Çekmesin!

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu Yaban Kuşlara Karşı Daha Duyarlı Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu25 Mart 2021 Perşembe 12:08
  • Yeşil Barış Hareketi'nden Dünya Su Günü açıklaması22 Mart 2021 Pazartesi 14:34
  • Denizlerden geçen yıl 11 ton maske ve eldiven toplandı20 Mart 2021 Cumartesi 18:00
  • Tatar: “Yeni fidanlar dikmek ve ormanları korumak herkesin milli görevi”19 Mart 2021 Cuma 15:51
  • “Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atığın Geri Dönüştürülmesi Projesi”nde büyük adım16 Mart 2021 Salı 15:47
  • Alagadi sahilindeki katran temizlendi16 Mart 2021 Salı 15:20
  • Bingöl'de yuva kuran iki leylek, dört yıldır göç etmiyor12 Mart 2021 Cuma 14:50
  • Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden Çağrı12 Mart 2021 Cuma 11:55
  • Biyologlar Derneği Yeni Yönetim Kurulu Oluştu09 Mart 2021 Salı 11:52
  • Çavuşoğlu: Yeni Nesillere Daha İyi Doğa Bırakmak Herkesin Yükümlülüğü04 Mart 2021 Perşembe 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti