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Doğum gününde, iki ay önce kaybettiği babasından e-posta aldı: İyi ki doğdun, seni seviyorum

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Doğum gününde, iki ay önce kaybettiği babasından e-posta aldı: İyi ki doğdun, seni seviyorum
Doğum gününde, iki ay önce kaybettiği babasından e-posta aldı: İyi ki doğdun, seni seviyorum

ABD’li tıp öğrencisi Natasha Selman (22) 24 Nisan’da babasını kaybetti. Haziran sonunda, babasız ilk doğum gününü kutlamaya hazırlanırken ondan gelen bir e-postayla karşılaştı. Bu, onun için hayatının en büyük sürprizi oldu.

ALS veya motor nöron olarak bilinen hastalıkla beş yıl mücadele ettikten sonra hayatını kaybeden Selman Vahid, ne kadar ömrü kaldığını kestirmiş olacak ki 2017’de, kızına her doğum gününde iletilmesi için bir e-posta kurmuştu: “İyi ki doğdun doktor Natasha. Baban seni seviyor.”

Selman, kasları hareket ettiren motor nöronların kaybına bağlı olarak kaslarda ilerleyici bir güçsüzlüğe neden olan hastalık sebebiyle önce el ve kollarını, sonra bacak ve boynunu hareket ettiremediğini söyledi.

“Doğum günümden önce keşke babamı rüyamda görsem diye düşünüyordum ve göremeyince hayalkırıklığıyla uyandım. Spam e-postalarımda böyle bir mesaj buldum. Hem ağladım hem de çok sevindim” diyen Selman, mesajı sosyal medyada paylaştı. Selman, kendisine büyük bir sürpriz olduğunu kız kardeşlerine de söylediğini ve babasının onlara da aynı şekilde e-posta yolladığını anlattı.

Her yıl aynı tarihte yinelenecek e-postayı ölmeden üç yıl önce kuran babasının mesajı Twitter’da büyük etkileşim aldı. 373 bin kez beğenildi, 1100 yorum yapıldı. Kendisi gibi babasını yeni kaybedenlerden ve yıllar önce kaybedip özlemini çekenlerden çok sayıda mesaj aldı.

Elinden geldiği kadar onlara yanıt verdi; özellikle de babasıyla sorun yaşadığını yazanlara. Ne olursa olsun kaybettiklerinde çok üzüleceklerini, anlaşmanın bir yolunu bulmalarını önerdi.

Britanyalı psikolog Jill Frampton şunları söyledi: “Birinin ölmesi onunla ilişkinizin bittiği anlamına gelmiyor. Evet fiziki teması arayabiliriz, özleyebiliriz ama ait olma hissi, bağlılık da çok önemli. Kaybettiğimiz kişinin bizim hala bir parçamız olduğunu hissetmek çok önemli.”

Sheffield’da yaşayan bir başka Britanyalı psikolog Andrea Chatten bu ve benzeri şeylerin biri öldükten sonra ona olan sevgiyi yaşatmak için geçerli olduğunun altını çizdi.

Natasha Selman’ın kız kardeşleri Nayha ve Soha da babalarının ölmeden önce böyle bir incelik yapmasından dolayı çok duygulandıklarını söyledi.

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