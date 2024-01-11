Dolar 30, Euro 33 TL'yi aştı

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL kuru ilk kez 30'u aştı. Kurda yeni rekor 30,01 oldu. Euro/TL kuru 33,09'a, Sterlin/TL kuru ise 38,47'ye yükseldi.

Dolar/TL 30,00'larda, Euro/TL 32,90'larda, Sterlin/TL 38,20'lerde seyrediyor.

Bu düşüşle birlikte TL yılın ilk 11 gününde dolar karşısında yüzde 1,6 değer kaybetti.

Geçen yıl dolar karşısında yüzde 30'dan fazla eriyen TL'nin son beş yıldaki değer kaybı yüzde 80 oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Ancak bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

TCMB o dönemden bu yana faiz artırımlarına devam etti ve Aralık ayındaki son PPK toplantısında politika faizini yüzde 42,50'ye çıkardı.

Merkez Bankası 15 Aralık'ta, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımlamıştı.

Katılımcıların yıl sonu 2024 sonu için Dolar/TL kuru beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükselmişti.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ay başında Aralık'ta aylık enflasyonun yüzde 2,93 olduğunu açıklamıştı. TÜİK'e göre 2023'te yıllık enflasyon yüzde 64,77 olmuştu.

Bu, Türkiye'de son 22 senenin en yüksek yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK'in 10 Ocak'ta açıkladığı verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretimiyse Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,4 daraldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün New York'ta yabancı yatırımcılara para politikası, enflasyon ve Türk varlıkları konusunda sunum yapacak.

Toplantıda Erkan’ın dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO gibi isimler var.