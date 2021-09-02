Dolar 8,30 altındaki seyrini koruyor

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için net bir tarih vermemesinin ardından çekildiği 8,30’luk seviyenin altında kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için net bir tarih vermemesinin ardından çekildiği 8,30’luk seviyenin altında kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL’de dün 8,28’e kadar gerileyerek 11 Mayıs’tan beri en düşük seviyeyi gördükten sonra dalgalı ancak genel olarak 8,3’ü sınırlı aşan bir seyir izledi.

Dolar/TL bu sabah saat 8,29-8,31 bandında hareket ediyor. Avro/TL ise 9.81-9.83 seviyesinde. Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri dün 365/370 baz puan seviyesinden kapandı.

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası toplam rezervleri bugün açıklanacak veride IMF kaynaklı 6,3 milyar dolar SDR tahsisin de etkisiyle 120 milyar dolara yaklaşacak.

Merkez Bankası dün yatırımcı toplantısında rezervlerin gördüğü son yılların dip seviyelerinden 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar aralığına geldiğine dikkat çekti. Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da rezervlerin kısa sürede 115 milyar dolara yükseleceğini söylemişti.

Bankanın brüt rezervlerinde belirgin artışlar yaşansa da kendine ait döviz rezervleri ise hala eksi 55 milyar dolarla hayli düşük bir seviyede.

Faiz indirim beklentisi oluştu

Yatırımcı toplantısından öne çıkan bir diğer gelişme enflasyonun politika faizini aşması halinde TCMB’nin faiz artışı yapmayacağı izlenimi oldu.

Benzer şekilde bankacılar Merkez Bankası’nın bir süredir çıpa olarak görülen enflasyon üzerinde politika faizi vereceği yönündeki taahhüdünü tekrarlamaması faiz indirimlerinin yaklaştığı sinyali olarak algılandı.

Katılımcılar ayrıca yatırımcı toplantısının ardından önümüzdeki dönemde PPK metinlerinde manşet enflasyon yerine gıdayı dışlayacak çekirdek enflasyon göstergelerine vurgu yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Toplantılarda enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği yönünde bir mesaj da yer almadı.

Reuters anketlerinde oluşan beklentiler kasım ve aralık aylarında ise enflasyonda faiz indirimi için alan oluşabileceğine ancak bunun 100 baz puan ile sınırlı olduğuna işaret ediyor. Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi sonrası beklentilerde değişim olup olmayacağı izlenecek.

Öte yandan dün açıklanan büyüme verileri ardından Reuters analizlerinde de dikkat çekildiği gibi büyüme beklentilerinde belirgin yukarı revizyonlar gelmeye başladı. Büyüme beklentileri veri öncesi yüzde 8 civarındaydı.

ABD’li yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, iç ve dış talebin güçlü seyretmesi nedeniyle Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti.

Dolar küresel piyasalarda zayıf

Dolar ABD’de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanmasıyla son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyretti.

İşlemciler Fed’in tahvil alımlarını ne zaman azaltacağına dair ipuçları için ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

Yatırımcıların bugün izleyecekleri veriler arasında ABD dış ticaret dengesi, ABD işsizlik maaş başvuruları ve avro bölgesi üretici fiyatları var. Ancak bu hafta dikkatler cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta, istihdamdaki toparlanmanın varlık alımlarının ne zaman azaltılacağını belirleyeceğini söylemişti.