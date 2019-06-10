Dolar güne hareketli başladı

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL 5.66 seviyesine kadar gerilemişti. Bu sabah güne dolar/TL 5.86 seviyesinin hemen altında başladı.

ABD tarımdışı istihdam verisi Mayıs’ta beklentilerin oldukça altında artarak Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırırken, dolar endeksi bayram tatili sırasında 26 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye gelmişti.

Dolar/TL saat 07.00 itibariyle 5.8474/5.8505'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü saat 1206’da 5.8725/5.8755 seviyesinde olan dolar/TL Salı günü 5.66’ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirmişti.