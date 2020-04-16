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Dolar, TL Karşısında Son 20 Ayın En Yüksek Seviyesinde

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Dolar, TL Karşısında Son 20 Ayın En Yüksek Seviyesinde
Dolar, TL Karşısında Son 20 Ayın En Yüksek Seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçerek 6,90'dan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9246 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,9121'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5340'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 8,6415'ten satılıyor.

Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırarak 100 seviyesinin test eden dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor. Dün 1,0841 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,0896'danişlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin Kovid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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