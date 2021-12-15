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Dolar, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü

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Dolar, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü
Dolar, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü

Son dönemde yaşanan döviz hareketliliği sonrası milyonların gözü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bu toplantı öncesi dolarda hareketlenme devam ederken kur tarihi zirve olan 14,81 lira seviyesini test etti. Dolar, kısa süre sonra 14,76 liraya düştü.

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken uluslararası tahminler faizin 100 baz puan daha indirileceği yönünde.

 

15 LİRAYA DAYANDI

Bu toplantı öncesi hareketlenen dolar yine tarihi zirveyi görerek 15 liraya iyice yaklaştı. Akşam saatlerinde 14,81 lira seviyesini test eden dolar, kısa süre sonra tekrar 14,76 TL'yi gördü.

GRAM ALTIN 837 LİRA OLDU

Son rekorunu 14,75 TL ile kıran dolar, saat 19:10 itibarıyla 14,75 TL seviyesinde seyrediyor. Euro 16,62 TL'den, gram altın ise 837 liradan satılıyor.

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