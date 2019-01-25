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Dolar ve euro'da düşüş sürüyor

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Dolar ve euro'da düşüş sürüyor
Dolar ve euro'da düşüş sürüyor

Dolar kuru, 5.35 TL üzerinde başladığı haftada Merkez Bankası ve Berat Albayrak'ın mesajlarıyla 5.25 TL seviyesine çekildi. Mali disiplinden seçim döneminde olunmasına rağmen taviz verilmeyeceği vurgusu, yeni bir jeopolitik risk veya uluslararası gerilim oluşmaması ve Draghi'nin de açıklamalarıyla TL hem dolar hem euro karşısında değer kazandı.

Türk Lirası, haftanın son gününe dolar karşısından değer kazanarak başladı. 21 Ocak haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, kapanışta 5.25 altını zorluyor.

Dolar/TL'de yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın PPK özetinde faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağını ve belirgin bir enflasyon düşüşü beklediğini belirtmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirtmesi etkili oldu. Bakan Albayrak seçim tavizlerinin de verilmeyeceğini vurguladı.

 

ABD ile ilişkilerin olağan seyrettiği haftada Suriye konusunda atılan Rusya'nın da dahil olduğu üçgendeki diplomatik açıdan pozitif gelişmeler, kurun jeopolitik risk kaynaklı hareketini de engelledi.

Dolar/TL, dün sığ piyasada 5.25 TL altını test ettikten sonra 25 Ocak sabahı 5.26 TL'nin biraz üzerinde seyrediyor. Euro ise AMB'nin faizleri sabit tutması ve Draghi'nin açıklamaları sonrası daha sert bir değer kaybı yaşadı.

Haftaya 6.15 üzerinde başlayan euro, 6 TL'nin altına inerek 5.95 seviyelerinden el değiştiriyor

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