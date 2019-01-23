  • BIST 99.677
  • Altın 220,412
  • Dolar 5,3360
  • Euro 6,0678
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Dolar yönünü yukarı çevirdi

» »
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin iyimser havasıyla girdiği düşüş trendinden dün IMF'nin küresel büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından yönünü hafif yukarı çevirdi. Haftaya 5.32 ile başlayan dolar/TL kuru, 23 Ocak sabahında 5.35
Dolar yönünü yukarı çevirdi

Dolar/TL Kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi nedeniyle iyimser seyrini koruyordu. Ancak IMF'den gelen açıklamayla gelişen ülke parkları dolar karşısında düştü ve TL de gelişmeden nasibini aldı.

 

IMF küresel büyüme beklentisini bu sene için yüzde 3.7'den yüzde 3.5'a düşürürken ticaret geriliminin görünümü daha da kötüleştirebileceğini bildirdi.

Uzmanlar, doların direncini koruduğunu ve gelişen ülke para birimlerinin de baskı altında kaldığını belirtti. Düşük ABD faizinin gelişen ülkeler için ılımlı olsa da küresel büyüme görünümündeki kötüleşmenin bu etkiyi sınırladığı görüşü hakim.

Haftaya 5.32 ile başlayan dolar/TL kuru dün 5.34'ün üzerinde günü kapattı. Dolar, 23 Ocak sabahı 5.3455 TL'den el değiştirdi. Euro/TL ise 6.08 seviyesinde.

ku-001.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kredi kartlarına uygulanacak faiz oranları belirlendi10 Ocak 2019 Perşembe 12:42
  • Dün 5.54'ü gören dolarda bugün son durum yükseliş devam edecek mi?10 Ocak 2019 Perşembe 10:30
  • 2019 dolar kuru hedefi 7.5 TL mi? Mahfi Eğilmez cevap verdi04 Ocak 2019 Cuma 10:40
  • Dolar yerinde durmuyor!03 Ocak 2019 Perşembe 16:08
  • Enflasyon rakamı açıklandı03 Ocak 2019 Perşembe 11:44
  • Dolar/TL'de gece yarısı sert yükseliş03 Ocak 2019 Perşembe 09:05
  • Dolara ne oldu birden bire yükselmeye başladı02 Ocak 2019 Çarşamba 16:22
  • Döviz kurları yeni yıla artışla başladı02 Ocak 2019 Çarşamba 12:03
  • Türk ekonomisi "kriz" yılına giriyor31 Aralık 2018 Pazartesi 09:30
  • Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)27 Aralık 2018 Perşembe 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti