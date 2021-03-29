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Dolar/TL, 8,08 Seviyelerinden İşlem Görüyor

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,08 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL, 8,08 Seviyelerinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,08 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,6971 en yüksek 8,4864 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 12,4 değer kaybederken, cuma gününü 8,1134'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 8,0830'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,5410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,1460'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1788 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

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