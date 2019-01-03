Dolar/TL'de gece yarısı sert yükseliş

Piyasalar gün içerisinde açıklanacak enflasyon rakamlarını beklerken dolar fiyatları bir anda arttı. Dolar fiyatları bir anda yükselişe geçerken euro ise aynı dakikalarda yüksek seviyelerde ilerledi
2019'un ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinden başlayan dolar gece yarısından sonra sert yükselerek 5.70 seviyelerini gördü. Güne 6.09 seviyesinden başlayan Euro/TL ise 6.43 seviyelerine kadar yükseldi.
Sabah itibariyşe Dolar/TL 5.46'dan işlem görürüken euro/TL 6.21, sterlin /TL ise 6.87'den işlem görüyor
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