Dome Hotel neden ihaleye çıkılmıyor?

Girne'de bulunan Vakıflar İdaresi'ne ait Dome Hotel'in sözleşmesi biteli 6 ay oluyor ancak ortada herhangi bir ihale yok.

Sözleşmesi 15 Mayıs 2018'de sona eren Dome Hotel ile ilgili herhangi bir ihale süreci ise bugüne kadar yürütülmedi.

Sözleşme 15 Mayıs'ta bitti

Vakıflar İdaresi'ne ait Dome Hotel'in kira mukavelesi 15 Mayıs 2018'te sona erdi.

Dome Hotel'in kira sözleşmesinin ihaleye çıkılarak mı? Yoksa elden teklifle mi uzatılacağı ise merak konusu oldu?

Ne olmuştu?

Dome Hotel'in özelleştirilmesi gündeme gelmiş bunun üzerine otelde örgütlü bulunan TES (Turizm Emekçileri Sendikası) oteli 15 Mayıs 2008 tarihinde 10 yıllığına kiralayarak çalışanların işletmesine sunmuştu.