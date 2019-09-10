Döviz güne nasıl başladı? 10 Eylül 2019 Salı...
Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405'i en düşük ise 5,6470 seviyelerini görmüştü. Yeni haftaya 5,71 seviyesinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400 açıklamaları sonras dolar kuru 5,7636'yı test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7498
Satış: 5,7545
EURO
Alış: 6,3516
Satış: 6,3584
STERLİN
Alış: 7,0964
Satış: 7,1041
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