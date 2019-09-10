Döviz güne nasıl başladı? 10 Eylül 2019 Salı...

Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405'i en düşük ise 5,6470 seviyelerini görmüştü. Yeni haftaya 5,71 seviyesinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400 açıklamaları sonras dolar kuru 5,7636'yı test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7498

Satış: 5,7545

EURO

Alış: 6,3516

Satış: 6,3584

STERLİN

Alış: 7,0964

Satış: 7,1041