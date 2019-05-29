Döviz güne nasıl başladı?

Euro ve sterlin ne kadar oldu?

TL ve TL cinsi yatırım araçları uzun bir aranın ardından dün gelişmekte olan ülke piyasalarından pozitif ayrışırken, dolar/TL bu sabah güne 6.05 seviyesinin hemen altında başladı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, bankacılar değerlenme sürecini genel olarak tüm piyasaların son dönemde aşırı satılmasına ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 teslimatının Haziran ayına yetişmeme ihtimaline yönelik vurgusuna bağlıyorlar.

Dolar/TL bu sabah saat 07.25 itibari ile 6.0401/ 6.0450 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin S-400 satın alma planının F-35’lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyen ABD’li yetkililer Ankara’nın bunun yerine ABD füze savunma sistemi satın almasını istiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’ye yönelik benzer gelişmekte olan piyasaların ötesinde bir yabancı ilgisi görüyoruz” dedi.