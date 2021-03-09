Döviz güne nasıl başladı?

Dolar kuru haftanın ikinci gününde 7,50 TL seviyesinin üzerindeki konumunu güçlendirdi. Euro kurunun 9 lira seviyesinin üzerinde seyrettiği dakikalarda İngiliz Sterlini ise 10,70 TL barajına yakın bir pozisyonda seyrediyor.

Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın ikinci günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Bigpara’dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,71 TL’den işleme alınıyor. Kur hafta içerisinde yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 7,50 lira barajını aşmayı başarmıştı. Dolar kurunun 7,71 TL olduğu haftanın ikinci günüde euro kuru ise 9,16 TL’de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,70 TL’den işleme alınıyor.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 9 MART 2021 SALI

Bigpara’dan alınan son rakamlara göre kurlardaki güncel veriler şöyle:

İngiliz Sterlini 10,70 TL

Amerikan Doları 7,71 TL

Euro 9,18 TL

Gram Altın:417.63 TL

İsviçre Frangı 8,25 TL

Japon Yeni 0,07 TL

Suudi Arabistan Riyali 2,05 TL

Norveç Kronu 0,90 TL

Danimarka Kronu 1,23 TL

Avustralya Doları 5,91 TL

Kanada Doları 6,10 TL

İsveç Kronu 0,90 TL