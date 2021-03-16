Döviz güne nasıl başladı?

Hafta ikinci gününde döviz piyasasında son durum şekillenmeye başladı. Kurlarda yaşanan yüzde 1’e yakın değişimler doların 7,50 lira barajını aşmasını sağladı.Bugün dolar kuru 7,53 lira seviyelerinden işlem görüyor. Euro kurunun 8,99 lira olduğu aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 10,46 liradan işleme alınıyor. Peki, diğer döviz kurlarında son veriler neler?
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 16 MART 2021
İngiliz Sterlini 10,46 TL
Amerikan Doları 7,53 TL
Euro 9,00 TL
İsviçre Frangı 8,14 TL
Japon Yeni 0,06 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,02 TL
Norveç Kronu 0,89 TL
Danimarka Kronu 1,21 TL
Avustralya Doları 5,85 TL
Kanada Doları 6,07 TL
İsveç Kronu 0,88 TL
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