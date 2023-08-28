Döviz güne nasıl başladı? 28 Ağustos 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.4000
|27.0000
|EUR
|28.5000
|29.2000
|GBP
|33.2000
|34.1000
|AUD
|15.2000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|28-08-2023 07:55:00
28-08-2023 08:06:28
Döviz güne nasıl başladı? 28 Ağustos 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.4000
|27.0000
|EUR
|28.5000
|29.2000
|GBP
|33.2000
|34.1000
|AUD
|15.2000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|28-08-2023 07:55:00
28-08-2023 08:06:28
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