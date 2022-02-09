Döviz Güne Nasıl Başladı?

Birçok sektörü yakından ilgilendiren son dakika döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni güne hafif yükselişle başlayan dolar, 13,6069 TL'den fiyatlanırken, euro ise 15,5480 TL seviyelerinde hareket ediyor. Öte yandan küresel piyasalar, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen hamleler sonrası bugün güne pozitif başladı. İşte piyasalarda son durum...

Geçen hafta açıklanan ABD'nin güçlü istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sürpriz şahinleşen açıklaması piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıkılaşan para politikasının etkisiyle baskılanan dolar, küresel piyasalarda haftanın üçüncü gününde hafif yükseldi.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Son kapanışını 13,5959 TL'den yapan Dolar/TL kuru, yeni güne 13,6069 TL'den başladı.

Salı gününü 15,5374 TL'den kapatan Euro ise, 15,5480 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

"1-2 AY SONRA DOLAR ZİRVEDE"

New York merkezli ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Fed'in açıklamalarının ardından destek bulan doların, faiz artırımı ile birlikte zirve yapacağını öngördü.

JP Morgan'ın Kur Strateji Direktörü Daniel Hui tarafından yapılan açıklamada, doların yükselmesi için daha alan bulunduğu vurgulanarak, piyasaların keşif modunda olduğu ve Fed'in faiz artırımı açıklamasıyla doların 1-2 ay sonra zirveye ulaşacağı belirtildi.

PİYASALARDA BUGÜN

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Almanya'da dış ticaret istatistikleri ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Ukrayna ile ilgili gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, aralık ayı ödemeler dengesi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları