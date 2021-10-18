Döviz güne nasıl başladı?
Son durum ne?
18 Ekim 2021'in sabah saatlerinde Dolar/TL güne 9,2670 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.30 itibariyle Euro/TL 10,7547 liradan, Sterlin/TL ise 12,7453 liradan işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı?
Son durum ne?
18 Ekim 2021'in sabah saatlerinde Dolar/TL güne 9,2670 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.30 itibariyle Euro/TL 10,7547 liradan, Sterlin/TL ise 12,7453 liradan işlem görüyor.
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