Döviz kredilerinin vadeleri uzatılacak

Son ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere KKTC Merkez Bankası’nda tüm bankalarımızın genel müdürlerinin/ülke müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda mali piyasalardaki gelişmelerin bankacılık ve tüketiciler üzerindeki etkileri detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Toplantıda;

• Bankalarımızın mali bünyelerinin son derece sağlıklı olduğu, tüm bankacılık hizmetlerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın kesintisiz olarak yerine getirmeye devam ettiği hususu teyit edilmiştir.

• Bugün itibarı ile herhangi bir ihtiyaç bulunmamakla birlikte KKTC Merkez Bankası’nın gerektiğinde başta tüm para cinslerinden likidite desteği olmak üzere, bankalarımıza her türlü desteği sağlayacağı ve Merkez Bankası’nın yeterli kaynağa sahip olduğu ifade edilmiştir.

• Döviz kredisi kullanan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek adına; bireysel kredi kullananların bankalarına başvurmaları halinde kredilerin vadelerinin, bireylerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzatılması konusunda tüm bankalarımız mutabık kalmıştır.

• Ticari kredilerin farklı çalışma esasları olması ve her şirket ve tüzel kişinin ihtiyaçları farklılık göstermesi nedeniyle ticari kredi sahibi şirket veya tüzel kişilerin bankalarına başvurmaları halinde, gönüllülük esasına göre, bankalarımız sıkıntıların giderilmesi için atılması gereken adımları firma yetkilileri ile görüşmeye, işbirliği içerisinde yardım yapmaya hazır oldukları konusunda mutabık kalmıştır. Gelinen nokta itibarı ile vatandaşlarımızın bankaların işleyişi ve ekonomiye hizmet vermeleri hususunda en ufak bir kaygı duymalarına gerek yoktur.