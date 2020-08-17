Döviz Kurları (17 Ağustos 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
17 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3747 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,7462 liradan, alıcı buluyor
Sterlin ise 9,6592 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
17 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3747 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,7462 liradan, alıcı buluyor
Sterlin ise 9,6592 liradan işlem görüyor.
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