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Döviz kurları bugün ne kadar? (15 Mart 2019)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (15 Mart 2019)

Dolar hafta başından bu yana yaşadığı kademeli yükselişindeki 5.40 - 5.45  arasında dengeli seyrederken S-400 tartışmaları sonrası başlayan süreçte AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesi ile dolar kuru 5.48 üzerine çıkmıştı.

S-400 ve AP'nin Türkiye kararının ardından tırmanışa geçse de bu seviyelerde kalıcı olmayan dolar serbest piyasalarda gevşeyerek haftanın son gününde 5,47 TL'den işlem görmeye başladı.

Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor. İngiliz Sterlini kuru şu an 7,2520 liradan işlem görüyor.

KKTC MERKEZ BANKASI 15/03/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)5.461705.471605.457905.47980
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)3.845803.870903.828103.89410
1 DANİMARKA KRONU (DKK)0.826980.831040.826400.83295
1 EURO (EUR)6.180006.191206.175706.20050
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)7.231107.268807.226007.27970
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)5.425505.460305.417305.46850
1 İSVEÇ KRONU (SEK)0.584230.590280.583820.59163
1 KANADA DOLARI (CAD)4.094904.113404.079804.12900
1 KUVEYT DİNARI (KWD)17.8783018.1123017.6102018.38400
1 NORVEÇ KRONU (NOK)0.634850.639120.634410.64059
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)1.456301.459001.445401.46990
100 JAPON YENİ (JPY)4.881004.913304.862904.93190

 

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