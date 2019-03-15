Döviz kurları bugün ne kadar? (15 Mart 2019)

Dolar hafta başından bu yana yaşadığı kademeli yükselişindeki 5.40 - 5.45 arasında dengeli seyrederken S-400 tartışmaları sonrası başlayan süreçte AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesi ile dolar kuru 5.48 üzerine çıkmıştı.

S-400 ve AP'nin Türkiye kararının ardından tırmanışa geçse de bu seviyelerde kalıcı olmayan dolar serbest piyasalarda gevşeyerek haftanın son gününde 5,47 TL'den işlem görmeye başladı.

Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor. İngiliz Sterlini kuru şu an 7,2520 liradan işlem görüyor.

KKTC MERKEZ BANKASI 15/03/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar