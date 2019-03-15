Döviz kurları bugün ne kadar? (15 Mart 2019)

Dolar hafta başından bu yana yaşadığı kademeli yükselişindeki 5.40 - 5.45 arasında dengeli seyrederken S-400 tartışmaları sonrası başlayan süreçte AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesi ile dolar kuru 5.48 üzerine çıkmıştı.
S-400 ve AP'nin Türkiye kararının ardından tırmanışa geçse de bu seviyelerde kalıcı olmayan dolar serbest piyasalarda gevşeyerek haftanın son gününde 5,47 TL'den işlem görmeye başladı.
Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor. İngiliz Sterlini kuru şu an 7,2520 liradan işlem görüyor.
KKTC MERKEZ BANKASI 15/03/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TL)
|Döviz Satış (TL)
|Efektif Alış (TL)
|Efektif Satış (TL)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|5.46170
|5.47160
|5.45790
|5.47980
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|3.84580
|3.87090
|3.82810
|3.89410
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|0.82698
|0.83104
|0.82640
|0.83295
|1 EURO (EUR)
|6.18000
|6.19120
|6.17570
|6.20050
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|7.23110
|7.26880
|7.22600
|7.27970
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|5.42550
|5.46030
|5.41730
|5.46850
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|0.58423
|0.59028
|0.58382
|0.59163
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|4.09490
|4.11340
|4.07980
|4.12900
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|17.87830
|18.11230
|17.61020
|18.38400
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|0.63485
|0.63912
|0.63441
|0.64059
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|1.45630
|1.45900
|1.44540
|1.46990
|100 JAPON YENİ (JPY)
|4.88100
|4.91330
|4.86290
|4.93190
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