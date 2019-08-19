Döviz kurları güne nasıl başladı? (19 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,5810 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5,5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0,25 artışla 5,5771'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,56'ya geriledi ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,5810 seviyelerinde alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,1980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 6,7720 seviyesinden işlem görüyor.
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