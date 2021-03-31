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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Dolar kuru, TCMB'de dün yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketinin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajlarıyla geriledi.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar kuru, TCMB'de dün yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketinin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajlarıyla geriledi.

Dün 8,4510 seviyelerini gören dolar/TL, 8,30 seviyelerine kadar geriledi. Kur 31 Mart 2021 sabahına ise 8,34 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 9,84 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin/TL:11.55TL

Gram Altın/TL:449 TL

Euro/dolar paritesi ise 1,17 seviyelerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası Genel Kurulu'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.

Yurt içi piyasalar bugün TÜİK tarafında açıklanacak Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve Mart ayı ekonomik güven endeksini takip edecek.

ABD Hazinesi'nin 10 yıl vadeli gösterge tahvilinin getirisi dünkü
%1.708'den %1.742'e çıktı. Uzmanlar, ABD Haizne tahvil getirilerinin artmasıyla yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınmaya başladığını ifade etti.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri bu çeyrekte 83 baz puan ile 10 yılın en hızlı artışını kaydetti. Analistlere göre, tahvil getirilerindeki artış büyük teknoloji hisseleri başta olmak üzere, piyasadaki hisse fiyatlarının diğer varlıklara göre pahalı görünmesine yol açıyor.

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