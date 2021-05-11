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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,2755

Dolar satış: 8,2806

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,0679

Euro Satış: 10,0920

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,7039

Pound satış: 11,7388

Altın Fiyatları

 

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Güne 488,70 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 488,81'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 801,78 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 801,87'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.603,55 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 1.603,18'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.602,83 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.174,76 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 3.173,46'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI

11 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Güne 3.265,24 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,10 artışla 3.265,87'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.263,48 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI

Güne 3.265,24 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.265,80'dan işlem görüyor.

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