Döviz yönünü aşağıya çevirdi

Dolar/TL, 5,23 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL uluslararası piyasada 5,99 üzerinden işlem görüyor.
Sterlin ise bugün 6,83 civarından işlem görüyor.
|DÖVİZ KURLARI
|ALIŞ
|SATIŞ
|DEĞİŞİM%
|SAAT
|DOLAR
|5,2337
|5,2362
|0,53
|10:08:31
|EURO
|5,9906
|5,9937
|0,38
|10:08:30
|STERLİN
|6,8330
|6,8423
|0,38
|10:07:55
|İSVİÇRE FRANGI
|5,2411
|5,2425
|0,31
|10:07:34
|JAPON YENİ
|4,7611
|4,7617
|0,25
|10:07:13
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1,3933
|1,3935
|0,47
|10:07:18
|NORVEÇ KRONU
|0,6184
|0,6186
|0,37
|10:07:39
|DANİMARKA KRONU
|0,8008
|0,8010
|0,35
|10:07:40
|AVUSTRALYA DOLARI
|3,7797
|3,7797
|0,35
|10:07:34
|KANADA DOLARI
|3,9873
|3,9880
|0,47
|10:07:21
|İSVEÇ KRONU
|0,5766
|0,5768
|0,40
|10:07:39
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