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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Döviz yönünü aşağıya çevirdi

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Döviz yönünü aşağıya çevirdi
Döviz yönünü aşağıya çevirdi

Dolar/TL, 5,23 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL uluslararası piyasada 5,99 üzerinden işlem görüyor.

Sterlin ise bugün 6,83 civarından işlem görüyor.

 

DÖVİZ KURLARI
 ALIŞSATIŞDEĞİŞİM%SAAT
DOLAR 5,23375,23620,5310:08:31
EURO 5,99065,99370,3810:08:30
STERLİN 6,83306,84230,3810:07:55
İSVİÇRE FRANGI 5,24115,24250,3110:07:34
JAPON YENİ 4,76114,76170,2510:07:13
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,39331,39350,4710:07:18
NORVEÇ KRONU 0,61840,61860,3710:07:39
DANİMARKA KRONU 0,80080,80100,3510:07:40
AVUSTRALYA DOLARI 3,77973,77970,3510:07:34
KANADA DOLARI 3,98733,98800,4710:07:21
İSVEÇ KRONU 0,57660,57680,4010:07:39
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