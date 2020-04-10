Dövizde son durum! (10 Nisan 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 10 Nisan 2020'in sabah saatlerinde,
Dolar güne 6,6975 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 7,3365 liradan,
Sterlin ise 8,3633 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 10 Nisan 2020'in sabah saatlerinde,
Dolar güne 6,6975 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 7,3365 liradan,
Sterlin ise 8,3633 liradan işlem görüyor.
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