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Dövizde son durum! (10 Nisan 2020)

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Dövizde son durum! (10 Nisan 2020)
Dövizde son durum! (10 Nisan 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 10 Nisan 2020'in sabah saatlerinde,

Dolar güne 6,6975  lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 7,3365 liradan, 

Sterlin ise 8,3633  liradan işlem görüyor.

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