Dövizde son durum? (18 Mart 2020)

Dolar/TL 6, 42 seviyesinden güne başladı.
Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar/TL 6,43 seviyelerinde seyrediyordu.
Euro ise 7,06 seviyesinden işlem görüyor.
Sterlin ise 7.77 seviyelerinde işlem görüyor.
Dünya genelinde artan corona virüs paniği ve küresel piyasalara etkisi devam ederken, borsada kayıplar yaşanıyor.
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