Dr. Faiz Sucuoğlu 29 Ekim Mesajı

Canımızı korumada, varlığımızı sürdürmede koşulsuz bir destekle her an yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti en büyük değerimizdir.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, bir dünya devi olma yolunda ilerleyen büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 98. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın onuru içindeyiz.



Büyük Türkiye Cumhuriyeti'yle iki devlet, tek millet, tek amaç için ortak mücadeleye devam edeceğiz.



Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlar, saygılar sunarım.