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Dr. Fazıl küçük vakfı Burs başvuruları 8 eylül’de sona eriyor

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Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılacak ve 08 Eylül 2020’de sona erecektir.
Dr. Fazıl küçük vakfı Burs başvuruları 8 eylül’de sona eriyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, varoluş mücadelesinin lideri ve halkımızı en zor günlerinde her koşul ve ortamda başarı ile savunan Dr. Fazıl KÜÇÜK’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman O’nun adının yer etmesine, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “DR. FAZIL KÜÇÜK BURSU” verecektir.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsamaktadır.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılacak ve 08 Eylül 2020’de sona erecektir.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme ile başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirlenecektir.

Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabileceklerdir. Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 no’lu telefonlardan alınabilir.

Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek Üniversiteler:

 

-Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD)

-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU)

-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

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