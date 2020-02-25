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DSÖ Başkanı: Dünya hazır olmalı!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya toplumunun koronavirüsün pandemik hâl almasına hazır olması gerektiğini söyledi
DSÖ Başkanı: Dünya hazır olmalı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Twitter’den yaptığı açıklamada, “Halihazırda ‘pandemik’ kelimesi gerçeklere uymuyor, ama kesinlikle korku telkin etmeli. İki taraflı, siyah-beyaz bir dünyada yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

DSÖ Başkanı, ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması, ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

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