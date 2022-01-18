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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

DSÖ, Dünyada Son Bir Haftada 18 Milyon Vaka İle Omicron'un Hızla Yayıldığını Açıkladı

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Omicron'un küresel olarak yayıldığı ve yeni varyantların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu şartlarda salgında sona yaklaştığımız asla söylenemez." dedi.
DSÖ, Dünyada Son Bir Haftada 18 Milyon Vaka İle Omicron'un Hızla Yayıldığını Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle son bir haftada dünyada 18 milyonun üzerinde Kovid-19 vakası görüldüğünü ve varyantın hızla yayıldığını söyledi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Bundan önceki varyantlara kıyasla daha az ölümcül olmasından ötürü Omicron'u "hafif hastalık" olarak nitelemenin yanıltıcı olduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Omicron'un da hastanelik ettiği ve ölüme yol açtığı gerçeği unutulmamalıdır. Bir çok kişinin risk altında olduğu bu dönemde virüs, oldukça hızlı yayılmaktadır." dedi.

Son bir haftada dünya genelinde 18 milyon yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Omicron dünyada yayılmaya devam ediyor. Can kaybı rakamları şimdilik sabit durumda fakat sağlık çalışanları ve sağlık sistemlerinin kapasitesini zorlayan Omicron'un etkilerine dair ciddi endişelerimiz var." açıklamasında bulundu.

Dünyanın, Kovid-19 ile mücadele unsurlarını kullanarak Omicron'un etkisini azaltma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "COVAX programı kapsamında 1 milyar dozun üzerinde aşı bağışlanmış olması gurur vericidir. Bu tabii ki yeterli değildir ve daha fazlasını yapmamız gerekmektedir. Omicron'un yayıldığı bu günlerde aşı yaptıramamış kişilere aşı ulaştırılması her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, mevcut aşıların Omicron'a karşı daha az etkili olabileceğini fakat ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı aşıların hala etkili olduğunun altını çizdi.

"Omicron'a karşı yeni aşı formülleri geliştiriliyor"

Aşıların Omicron'a karşı güncellenmesi konusuna da değinen Ghebreyesus, "Omicron ve sonraki varyantlara karşı yeni aşı formüleri geliştirilmekte ve etkililik oranına dair değerlendirmeler yapılmaktadır." bilgisini paylaştı.

Kovid-19'u yenmenin tek yolunun dünya ülkelerinin birlikte hareket etmesinden geçtiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Omicron'un küresel olarak yayıldığı ve yeni varyantların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu şartlarda salgında sona yaklaştığımız asla söylenemez." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, aşıya erişimde eşitsizliğin Kovid-19 ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini kaydederek, "Mevcut durumu değiştirmezsek aşı eşitsizliğinde daha yıkıcı bir döneme gireceğiz." uyarısında bulundu.

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