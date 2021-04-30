DSÖ: Gevşeyen ülke Hindistan’a döner

Hindistan, hastaneleri ve morgları ezip geçen yıkıcı bir virüs dalgasıyla mücadele ediyor.

Hint varyantıyla birlikte sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan’da durum giderek kötüleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, benzer krizlerin kısıtlamaları gevşeten ülkelerde de yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hastanelerde tedavi için yeterli alan veya oksijen bulanamadığı için insanlar yardım almadan ölüyor.

Ülke, bir haftadan uzun süredir günde 300 binden fazla yeni vaka bildirdi. Perşembe günü itibariyle bir günde ölenlerin sayısı ülke çapında 3 bin 500 olurken, başkent Delhi’de yaklaşık 400 ile en yüksek ölüm rakamı kaydedildi. Geleneksel olarak cenazelerin yakıldığı krematoryumlarda bile artık yer kalmamış durumda.

Gelinen noktada Hindistan’ın corona virüs kısıtlamalarını kaldırmasının yanı sıra, henüz kanıtlanmamış olsa da daha bulaşıcı olduğu düşünülen ‘Hint varyantının’ etkisi büyük.

‘Tedbirler gevşetilmemeli’

İşin Avrupa tarafında ise durum biraz daha farklı. Pek çok Avrupa ülkesi son kapanmaları yapıp yaza düşük tedbirlerle girme amacında.

Ancak DSÖ direktörü Kluge, kısıtlamaları gevşeten ülkeleri uyardı.

Kluge, ülkelerin yeterince yüksek aşılama miktarına sahip olmadığı için tedbirlerden erken vazgeçmesinin ve büyük kalabalıklar oluşturacak organizasyonlara izin vermesinin yüksek risk taşıdığını söyledi.



Kluge, “Hindistan’daki durumun her yerde olabileceğinin farkına varmak çok önemli” dedi.