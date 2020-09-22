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DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs için yaklaşık 200 aşı adayının klinik çalışmalarının devam ettiğini, mevcut aşı adaylarının işe yarayacağına dair hiçbir garantilerinin olmadığını söyledi
DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları öncesi ülkelere çağrıda bulunan Ghebreyesus, DSÖ salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) destek istedi.

Ghebreyesus, program için 35 milyar dolar gerektiğini ama şu ana kadar sadece 3 milyar dolar toplanabildiğini, DSÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve tedavisinde hedefe ulaşabilmesi için acilen 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemine değinen Ghebreyesus, COVAX sayesinde pandeminin kontrol altına alınacağını, salgın kaynaklı ölümlerin azalacağını ve üretilecek aşının tüm ülkelere eşit dağıtımının sağlanmasına çalışılacağını kaydetti.

DSÖ 2021 SONUNDA 2 MİLYAR DOZ AŞIYA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Ghebreyesus, Kovid-19 için dünya genelinde halen yaklaşık 200 aşı adayının klinik ve klinik öncesi test aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Deneme aşamasındaki aşı adaylarının tamamının başarı garantisi olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Şu anda geliştirme aşamasında olan herhangi bir aşının işe yarayacağına dair hiçbir garantimiz yok." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hedeflerinin ise 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmak olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü, daha fazla aşı adayının "etkili ve "güvenli" bir aşı bulma şansını artıracağına işaret etti.

Toplantıya katılan, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI),üst yöneticisi Dr. Seth Berkley ise bir soru üzerine Çin'in henüz COVAX programına katılmadığını belirtti.

Berkley, Çin ile bu konuda istişarelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, GAVI'den yapılan açıklamada, şu ana kadar COVAX programına şimdiye kadar 156 ülke katıldığı belirtildi. Bu ülkeler arasında Çin'in yanı sıra ABD'de de yer almadı.

"VİRÜSÜN ÇOK ÇEŞİTLİ AKTARIM BİÇİMLERİ VAR"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Kovid-19'un bulaşıcılığına ilişkin bir soru üzerine, virüsün damlacıklar yoluyla yayıldığına inandıklarını, yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık kapalı alanlarda aerosol parçacıklarının da yayılımda etkili olabileceğini ifade etti.

Ryan, "Kanıtlara dayanarak, hala çok çeşitli aktarım biçimleri olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

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