'Duble' yaptılar: Alkollü yakalanan sürücünün aracı teslim etmek için çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı

Karabük’te, gece denetimi yapan trafik polislerle, sürücüler ve bareberindekiler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
GELEN ARKADAŞI DA ALKOLLÜ ÇIKTI
Denetim noktasını görüp yol ortasında aracını durduran otomobilin sürücüsü Fırat Ö. 0.87 promil alkollü çıktı.
Fırat Ö.’nün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Polis, Fırat Ö’ den otomobili teslim edebilecekleri ehliyetli ve alkolsüz bir yakınını çağırmasını istedi.
Fırat Ö.’nün telefonla arayarak çağırdığı arkadaşı da 0.24 promil alkollü çıktı. Otomobil, Fırat Ö.’nün çağırdığı başka kişiye teslim edildi.
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