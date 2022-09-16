  • BIST 3.363,12
  • Altın 976.191
  • Dolar 18.2615
  • Euro 18.2612
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUBP ile CTP anlaştı... SON DAKİKA! Yerel seçim tarihi belli oldu

Dünya Bankası: 2023’te küresel resesyon riski artıyor

» »
Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlıolarak faiz oranlarını artırdıkça 2023’te küresel resesyon riskinin dearttığını açıkladı.
Dünya Bankası: 2023’te küresel resesyon riski artıyor

. Banka, ABD, Çin ve Avro Bölgesi olmak üzere dünyanın en büyük 3 ekonomisinin keskin bir şekilde yavaşladığını belirtti. Dünya Bankası, “Küresel Durgunluk Yakın mı” başlıklı yeni raporuna ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını son 50 yılda görülmeyen bir eş zamanlılıkta yükselttiği belirtildi. Bu trendin gelecek yıl da devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak şu anda beklenen faiz oranı artışlarının ve diğer politika eylemlerinin küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli olmayabileceği aktarıldı

Açıklamada, “Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyona tepki olarak eş zamanlı olarak faiz oranlarını yükseltirken, dünya 2023’te küresel bir durgunluğa ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerde kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir” değerlendirmesinde bulunuldu. “Dünyanın en büyük 3 ekonomisi keskin bir şekilde yavaşlıyor” Arz kesintileri ve iş gücü piyasası baskıları azalmadıkça çekirdek enflasyonun 2023’te yüzde 5’e ulaşabileceğine dikkat çekilen açıklamada, daha fazla faiz artırımı ve finansal piyasa stresinin küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini 2023’te yüzde 0,5’e yavaşlatabileceği, bunun kişi başına yüzde 0,4’lük daralmaya denk olduğu kaydedildi. Açıklamada, küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi. Küresel ekonominin 1970’den bu yana resesyon sonrası toparlanmanın ardından şu anda en keskin yavaşlamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, küresel tüketici güveninin önceki küresel resesyonların başlangıcından çok daha keskin bir düşüş yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, “Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, ABD, Çin ve Avro Bölgesi, keskin bir şekilde yavaşlıyor” sözleri kullanıldı. “Politika yapıcılar odak noktalarını üretimi artırmaya kaydırabilir” Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass da küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığını, daha fazla ülke resesyona girdikçe daha da yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirtti. Malpass, “Düşük enflasyon oranları, para birimi istikrarı ve daha hızlı büyüme elde etmek için politika yapıcılar odak noktalarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırabilir. Politikalar, büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olan ek yatırım yaratmaya ve üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmeye çalışmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Köse de para ve maliye politikalarının yakın zamanda sıkılaştırılmasının enflasyonu düşürmede muhtemelen yardımcı olacağını aktardı. Köse, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki politika yapıcıların, küresel olarak eş zamanlı sıkılaşma politikalarından kaynaklanan potansiyel etkileri yönetmeye hazır olmaları gerektiğini vurgulad

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?12 Eylül 2022 Pazartesi 09:01
  • Brent petrolün varil fiyatı 89,59 dolar09 Eylül 2022 Cuma 10:24
  • Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor09 Eylül 2022 Cuma 10:10
  • Brent petrol ne kadar?09 Eylül 2022 Cuma 08:55
  • Brent petrolün varil fiyatı 88,27 dolar08 Eylül 2022 Perşembe 11:56
  • Brent Petrol çakıldı!08 Eylül 2022 Perşembe 08:15
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?07 Eylül 2022 Çarşamba 09:32
  • Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar06 Eylül 2022 Salı 10:34
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?05 Eylül 2022 Pazartesi 09:31
  • Elinde altını olanlar dikkat!03 Eylül 2022 Cumartesi 08:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti